Nieuwe low-code programmeer techniek maakt baan in de IT toegankelijk

Microsoft heeft wat nieuws: Microsoft Power Fx. Met dit nieuwe programma wordt het low-code programmeren even eenvoudig als werken in Excel. Beide programma’s gebruiken namelijk dezelfde logica. Weet jij je weg in Excel wel te vinden en wil je leren hoe je dit kunt inzetten om te programmeren? Dan is Microsoft Power Fx misschien wel dé oplossing voor jou.

In dit artikel duiken we wat dieper in de wereld van Microsoft Power Fx. Wat is het precies? Hoe begin je ermee? En wat betekent het voor de toegankelijkheid en democratisering van het developersvak? Lees snel verder of kijk voor meer informatie hier voor een low-code programmeren training.

Wat is Microsoft Power Fx?

Eigenlijk heel simpel, Power Fx is de low-codetaal die je in het hele Microsoft Power Platform kunt gebruiken. De taal levert het volledige ontwikkelspectrum, van no-code voor degenen die nog nooit eerder hebben geprogrammeerd, tot pro-code voor de doorgewinterde professional. Daarnaast is Power Fx is open source, dit betekent dat iedere gebruiker toegang heeft tot het product. De programmeertaal beschrijft bedrijfslogica in beknopte en toch krachtige formules. Je kunt de meeste logica terugbrengen tot een enkele regel met veel expressie en controle voor complexere behoeften.

Een van de bijzonderheden van Power Fx is dat de taal gebruikmaakt van dezelfde logica als die van Microsoft Excel. Power Fx gebruikt dezelfde syntax en werkt dus ook op een soortgelijke manier. Doe je een kleine aanpassing in de code? Dan verschijnen, net als in Excel, eventuele wijzigingen direct in realtime op het scherm. Formules die je al kent van Excel maken hun intrede in de taal wanneer je werkt met Power Fx.

In tegenstelling tot bij een klassieke programmeertaal, hoef je geen rekening te houden met variabelen. Die complexe materie is het domein van Power Fx dat jij niet hoeft te betreden. Power Fx koppelt eenvoudige formules aan concrete objecten, net zoals Excel formules linkt aan cellen. De celverwijzingen in Excel zijn in Power Fx dus vervangen door verwijzingen naar de eigenschappen van besturingselementen. Ook de in Power Fx gebruikte typen, operatoren en functiesemantiek liggen zo dicht mogelijk bij Excel.

Net als Excel is Power Fx niet objectgeoriënteerd. In sommige talen wordt de lengte van een tekenreeks uitgedrukt als een eigenschap van die tekenreeks. Excel en Power Fx kiezen in plaats daarvan voor de termen van een functie. Daarnaast zijn Power Fx en Excel ook allebei declaratieve talen. Dit betekent dat de basiselementen geen opdrachten zijn, maar beschrijvingen die tot ingewikkeldere beschrijvingen worden samengesteld. In de praktijk wordt het meeste werk gedaan door middel van pure functies zonder neveneffecten, waardoor Power Fx ook een functionele taal is.

Hoe werkt Microsoft Power Fx?

Power Fx stelt je in staat om direct te werken in Excel-achtige formulebalken of codetekstvensters van Visual Studio. De belangrijkste functionaliteit is dat de taal eenvoudige formules koppelt aan concrete objecten. Microsoft geeft hiervoor het voorbeeld van een slider in een toepassing waarmee je de achtergrondkleur kunt aanpassen.

Je kunt de slider als element toevoegen aan je applicatie via PowerApps. Met Power Fx kun je de slider voorzien van eigenschappen en dus op dynamische manier de achtergrondkleur aanpassen. Bovendien kun je direct aangeven dat de tekstkleur op de pagina bijvoorbeeld van zwart naar wit moet veranderen, wanneer de achtergrond te donker wordt. Dit kun je doen via formules die gekoppeld zijn aan het slider-object. Het stukje programmeertaal staat zo los van het grotere geheel, iets wat bij de meeste klassieke programmeertalen niet zo is. Power Fx dient elementen en formules dus echt op in hapklare brokjes.

Verder ontwikkelen op het gebied van low-code trainingen?

Wil je meer weten over Microsoft Power Fx of over low-code programmeren in het algemeen? Master IT geeft een tal van verschillende trainingen op dit gebied. Zo zijn er een hele boel Microsoft trainingen om meer te leren op het gebied van PowerShell, Power Platform, Power Automate, Azure en nog veel meer. Voor je het weet ben jij een echte programmeer-expert, en dat zonder het leren van een ingewikkelde taal!

