Projectontwikkelaars: uitspraak Hoge Raad vertraagt woningbouw al

Projecten in de woningbouw lopen vertraging op door een uitspraak van de Hoge Raad. Dat bevestigt branchevereniging voor projectontwikkelaars Neprom na eerdere berichtgeving van BNR. De Hoge Raad bepaalde eerder deze maand dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moet geven aan alle partijen die willen meedingen. Daarom willen gemeenten nu onderzoeken wat die uitspraak betekent voor al gesloten overeenkomsten.

“Er is onzekerheid bij gemeenten en marktpartijen hoe verstrekkend de uitspraak is”, zegt een woordvoerster van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “Het is niet te hopen dat lopende onderhandelingen en gesloten overeenkomsten worden aangevochten.”

Directeur Jan Fokkema van Neprom zegt dat er veel onrust is onder zijn leden. “We merken nu al dat gemeenten in de vertraging schieten en we krijgen signalen dat er projecten worden stilgelegd.” Het is nog niet duidelijk hoeveel projecten er worden getroffen maar volgens Fokkema moet er snel worden ingegrepen door het nieuwe kabinet om verdere vertraging in de bouw van woningen te voorkomen.

De uitspraak van de Hoge Raad komt voort uit een zaak over een perceel grond in het centrum van Didam, waarvan de Gelderse gemeente Montferland eigenaar was. De gemeente wilde het perceel verkopen aan een projectontwikkelaar. Een geïnteresseerde vastgoedonderneming meldde zich ook, maar de grond werd toch verkocht aan de projectontwikkelaar. Vervolgens heeft de vastgoedonderneming een kort geding aangespannen tegen de gemeente en de projectontwikkelaar omdat alle geïnteresseerde partijen geen kans hadden gekregen via een openbare biedingsprocedure.

De vastgoedonderneming verloor de zaak bij de rechtbank en ook in hoger beroep. De Hoge Raad oordeelde echter dat een overheid bij de verdeling van “schaarse grond transparant moet zijn en ruimte moet bieden aan potentiële gegadigden om mee te dingen”. Dat betekent dat overheden de koper moeten selecteren in een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Ook moet vooraf informatie over een verkoop bekend worden gemaakt.