Uitzender Manpower verwacht begin 2022 record aan werkgelegenheid

Wie een baan zoekt in Nederland heeft begin volgend jaar meer keuze dan ooit. Dat is de voorspelling van Manpower Group, een van de grootste uitzendbureaus ter wereld. Op basis van zijn jaarlijkse enquête onder werkgevers stelt het bedrijf dat de werkgelegenheid een recordniveau zal bereiken.

Manpower vroeg 513 werkgevers in Nederland of ze in het eerste kwartaal van 2022 meer of minder mensen verwachten aan te nemen. Per saldo gaf 47 procent van de werkgevers aan extra personeel aan te moeten trekken, wat betekent dat er veel meer werkgevers hun personeelsbestand willen uitbreiden dan laten inkrimpen.

Het gaat volgens het uitzendconcern om het hoogste werkgelegenheidscijfer sinds het onderzoek in 2003 begon. Een jaar geleden waren er per saldo 2 procent meer werkgevers die extra personeel wilden dan werkgevers die verwachten minder mensen aan te nemen.

Vooral in de financiële sector en zakelijke dienstverlening groeit de werkgelegenheid. Ook in de bouw en IT-sector is meer personeel nodig. In de maakindustrie zijn er ook nog altijd meer werkgevers met uitbreidingsplannen dan andersom, maar het werkgelegenheidscijfer stijgt niet verder dan in voorgaande kwartalen.

Waar de grote vraag naar personeel goed nieuws is voor baanzoekers, kampen werkgevers met steeds grotere schaarste aan arbeidskrachten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende dat in het derde kwartaal 126 vacatures openstonden per 100 werklozen. Daarmee is de arbeidsmarkt krapper dan ooit.