Commissie kritisch op optreden DNB bij faillissement Conservatrix

De Nederlandsche Bank (DNB) had eerder en krachtiger kunnen ingrijpen bij levensverzekeraar Conservatrix, die vorig jaar failliet ging. Een evaluatiecommissie die het optreden van de toezichthouder heeft onderzocht, constateert dat DNB zich soms te veel blindstaarde op de juridische kant van het ingrijpen. Toen Conservatrix moest worden verkocht, neigde DNB volgens de onderzoekers te sterk naar een Amerikaanse koper die later onbetrouwbaar bleek.

De financiële situatie van Conservatrix was al jarenlang ondermaats. De levensverzekeraar garandeerde polishouders hogere rendementen dan gebruikelijk in de markt en verkocht steeds meer hypotheken, wat tot problemen leidde met de solvabiliteit. In 2014 werd een “stille” curator aangesteld. Uiteindelijk werd Conservatrix verkocht aan het financieel conglomeraat Eli Global van de Amerikaanse zakenman Greg Lindberg. Toen die nieuwe eigenaar weigerde kapitaal bij te storten om de financiële positie van Conservatrix op peil te brengen, zoals was beloofd, volgde in 2020 een faillissement.

De commissieleden opperen dat DNB al stevig had kunnen ingrijpen toen duidelijk werd dat Conservatrix grote risico’s nam met de verkoop van verzekeringen waarop hoge rendementen werden gegarandeerd. Maar zo’n aanpak werd afgeremd door een “juridische” benadering, waarbij de toezichthouder zich vooral afvroeg of zo’n ingreep voor de rechter standhield.

Bij de zoektocht naar een nieuwe koper leed DNB te veel aan een tunnelvisie op Lindberg als de beste nieuwe eigenaar van Conservatrix, terwijl er al signalen waren dat hij niet geheel betrouwbaar was. Later zou bleken dat die geluiden terecht waren, want hij werd in de zomer van 2020 veroordeeld voor omkoping van een Amerikaanse toezichthouder. Dat hij de voorkeur had boven andere partijen, kwam doordat DNB kortingen op de aanspraken van de verzekerden per se wilde voorkomen en Lindbergs Eli Global dat beloofde. De commissieleden vragen zich af of zo’n korting eigenlijk niet onvermijdelijk was.

DNB heeft zich wel heel sterk ingespannen om de situatie bij Conservatrix te verbeteren, erkent de commissie. Ook werd het werk van DNB er niet gemakkelijker op door tegenstand vanuit de directies van Conservatrix.

In een reactie zegt DNB de lessen over het doen van betrouwbaarheidsonderzoek naar nieuwe kopers ter harte te nemen. Tegelijkertijd benadrukt de raad van commissarissen van DNB dat het nodig blijft om veel aandacht te besteden aan de juridische kant van ingrepen bij verzekeraars.