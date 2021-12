Google dreigt vaccinatieweigeraars met salarisverlies en ontslag

Google heeft zijn werknemers verteld dat ze hun salaris zullen verliezen – en uiteindelijk worden ontslagen – als ze zich niet houden aan het Covid-19-vaccinatiebeleid van het bedrijf. Dat zou staan in interne documenten die tv-zender CNBC heeft ingezien.

In een door de directie verspreid memo kregen werknemers tot 3 december de tijd om hun vaccinatiestatus aan te geven of om een ​​medische of religieuze vrijstelling aan te vragen. Na die datum zou contact worden opgenomen met werknemers die hun status niet hadden geüpload of niet waren gevaccineerd, evenals met degenen wier vrijstellingsverzoeken niet waren goedgekeurd.

In het memo stond tevens dat werknemers die zich niet aan de vaccinatieregels hebben gehouden tegen de deadline van 18 januari, voor dertig dagen op “betaald administratief verlof” zullen worden geplaatst. Daarna zet het bedrijf hen voor maximaal zes maanden op “onbetaald persoonlijk verlof”, gevolgd door ontslag.

De regering van president Joe Biden heeft Amerikaanse bedrijven met honderd of meer werknemers bevolen ervoor te zorgen dat hun werknemers vóór 18 januari volledig zijn gevaccineerd of regelmatig op Covid-19 worden getest. Hoewel deze order op last van een federale rechter voorlopig niet van kracht is, is Google dus toch van plan zich eraan te houden.