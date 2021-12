Ook voor zomerseizoen 2022 past Brussel ‘slots’ luchtvaart aan

De vanwege de coronacrisis tijdelijk versoepelde EU-regels voor vaste start- en landingsrechten voor de luchtvaart, zogeheten slots, worden opnieuw verlengd. Ook tijdens het zomerseizoen van 2022 zijn vliegmaatschappijen niet verplicht de normale 80 procent van toegewezen slots echt te gebruiken om hun rechten niet te verliezen. Van 28 maart tot 30 oktober 2022 volstaat 64 procent, heeft de Europese Commissie besloten.

Kort nadat de pandemie was uitgebroken in het voorjaar van 2020 werd de regeling over de vaste start- en landingsrechten voor het eerst opgeschort, toen maatschappijen tijdens de lockdowns met nagenoeg lege toestellen vlogen om hun slots niet kwijt te raken. Daarna zijn de regels steeds aangepast aan de actuele situatie rond het internationale luchtverkeer. Afgelopen zomerseizoen hoefden de luchtvaartmaatschappijen maar 40 procent van aan hen toegewezen slots echt te benutten.

Volgens Eurocommissaris Adina V─âlean (Transport) gaat het beter met de sector maar “we zijn er nog niet”. Eurocontrol, de organisatie die de luchtverkeersleiding in Europa grotendeels co├Ârdineert, verwacht dat het luchtverkeer over het jaar 2022 89 procent van het niveau van het laatste pre-coronajaar 2019 zal bereiken.

Maar de nieuwe omikronvariant van het coronavirus kan roet in het eten gooien. “Ik weet dat de sector daar zorgen over heeft, evenals over de recente daling van boekingen”, zegt ze. “We houden de situatie scherp in de gaten. De commissie blijft bereid snel te handelen als dat de komende maanden nodig is.”