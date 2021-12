Werkgevers: coalitie legt basis verduurzaming en modernisering

Met het coalitieakkoord leggen VVD, D66, CDA en ChristenUnie “een goede basis voor de noodzakelijke verduurzaming en modernisering van ons land”. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de plannen. Ze wijzen onder andere op ambitieus klimaat- en stikstofbeleid, vernieuwd arbeidsmarktbeleid en een stevige bouw- en woonagenda, maar ook aandacht voor ondernemerschap en het mkb.

De plannen van de coalitie sluiten goed aan bij wat VNO-NCW en MKB-Nederland en de vakbonden overeenkwamen in de Sociaal-Economische Raad. Ook bij de in februari gepresenteerde koers van de werkgeversorganisaties die tot brede welvaart moet leiden sluiten de plannen goed aan. “Alles moet nu in het teken staan van een succesvolle uitvoering en de belofte van stabiel beleid.”

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW noemt “de ambitieuze richting” van het coalitieakkoord goed. “Dit helpt ons land voorbereiden op de grote transities waar we voor staan.” Haar collega Jacco Vonhof van MKB-Nederland roemt de aandacht die het aankomende kabinet voor het midden- en kleinbedrijf heeft. “Het mkb is nodig om al die grote maatschappelijke opgaven mogelijk te maken. Dat vraagt om helder beleid waarbij uitvoerbaarheid voor het mkb de norm is, en dat stimuleert in plaats van ontmoedigt.”