Alle verzekeraars doorstaan Europese stresstest

Alle 44 verzekeraars die door de Europese verzekeraars- en pensioenentoezichthouder EIOPA zijn onderworpen aan een stresstest hebben deze doorstaan. In de test werd gekeken of de verzekeraars nog aan hun verplichtingen naar klanten toe zouden kunnen voldoen als de economie een tik zou krijgen.

In de scenario’s keek EIOPA onder meer hoe de buffers van verzekeraars zijn als de economie wereldwijd krimpt terwijl de rentes al op zeer laag niveau zijn. Daarbij spelen zorgen op of landen hun schulden nog wel kunnen terugbetalen en tegelijkertijd neemt de winstgevendheid van de verzekeringsmaatschappijen af en storten de beurzen in. Bovendien ging de stresstest uit van een daling van de woningprijzen met ruim 8 procent en de prijzen van commercieel vastgoed met 17 procent.

Van de 44 verzekeraars uit twintig landen waren er drie afkomstig uit Nederland, te weten Aegon, NN Group en Achmea. De Nederlandse verzekeringsconcerns deden het daarbij beter dan het Europese gemiddelde. De 44 onderzochte maatschappijen waren goed voor zo’n 75 procent marktaandeel in de Europese economische ruimte. Die bestaat uit de Europese Unie, Liechtenstein, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

Op nationaal niveau zijn ASR en Athora ook aan dezelfde stresstest onderworpen, laat De Nederlandsche Bank (DNB) weten. De toezichthouder concludeert dat Nederlandse verzekeraars “goed bestand zijn tegen het gekozen stress-scenario”. Wel moeten verzekeraars voorzichtig blijven in geval er sprake is van een langdurige lage rente.