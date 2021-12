Audi investeert 18 miljard euro in elektrische auto’s

Het Duitse automerk Audi investeert de komende vijf jaar 18 miljard euro in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Het bedrijf heeft eerder al gezegd in 2033 te zullen stoppen met de productie van verbrandingsmotoren.

De investeringsplannen werden aangekondigd door financieel directeur J├╝rgen Rittensberger van het bedrijf, dat onderdeel uitmaakt van het Volkswagen-concern. In totaal gaat het merk in de periode tot en met 2026 een bedrag van 37 miljard euro aan investeringen doen in onderzoek, ontwikkeling en bijvoorbeeld bedrijfsmachines. Ook moederbedrijf Volkswagen heeft enorme investeringen in elektrische auto’s aangekondigd.

Audi is van plan tegen 2025 meer dan twintig volledig elektrisch aangedreven auto’s op de markt te hebben. Voor 2030 mikt Audi op een wereldwijde verkoop van 3 miljoen auto’s. Dat waren er vorig jaar 1,7 miljoen.