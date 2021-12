Extra loonkosten nemen hap uit winst van pakketvervoerder FedEx

FedEx heeft de afgelopen periode minder winst geboekt. Dat komt omdat de pakketvervoerder op jaarbasis bijna een half miljard dollar meer moest uitgeven, onder meer aan personeelskosten. De “uitdagende arbeidsmarkt” resulteerde daarnaast in inefficiëntie van het netwerk. De transportkosten waren ook hoger door de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen.

De winst van FedEx kwam in het afgelopen kwartaal uit op ruim 1 miljard dollar. In dezelfde periode vorig jaar werd er nog een winst geboekt van 1,2 miljard dollar.

Daar staat tegenover dat de omzet van FedEx steeg. Dat komt door de hogere prijzen die het bedrijf in rekening kon brengen voor vrachtvervoer. De omzet van de Amerikaanse pakketvervoerder steeg in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar naar 23,5 miljard dollar (20,7 miljard euro). Dat is 14 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.