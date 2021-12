Turkse centrale bank verlaagt rente opnieuw ondanks hoge inflatie

De Turkse centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief in het land opnieuw verlaagd. De bank haalde een vol procentpunt van het tarief af. Daarmee komt dat op 14 procent te staan. De afgelopen maanden verlaagde de Turkse centrale bank de rente herhaaldelijk hoewel de inflatie toenam. Gangbaar beleid onder economen is het verhogen van de rente om de inflatie onder controle te krijgen.

De beleidsbepalers van de bank verwijzen wel naar de hoge inflatie, die in november boven de 20 procent uitkwam. Dat kwam volgens de centrale bankiers onder meer door verschuivingen in de valutakoersen. Telkens als de centrale bank de rente verlaagde verloor de lira terrein ten opzichte van de dollar en de euro. Ook toespraken van president Recep Tayyip Erdogan over zijn onorthodoxe economische beleid hadden dat effect.

De Turkse centrale bank zegt nu alle ruimte voor renteverlagingen te hebben gebruikt die was ontstaan door zaken als gestegen voedselprijzen en problemen met de levering van producten. De komende maanden gaat de bank het effect van de recente renteverlagingen bekijken.

Verder ziet de bank dat de export toeneemt wat volgens de beleidsbepalers belangrijk is om de handelsbalans in evenwicht te krijgen. Dat zou tot stabiele prijzen moeten leiden. Of de Turkse export is toegenomen omdat de lira goedkoper werd, vermeldt de bank niet.

De lira kreeg ook nu weer een klap. De Turkse munteenheid werd haast 5 procent minder waard ten opzichte van de dollar. Inmiddels krijg je voor een dollar meer dan 15 lira. Vijf jaar geleden was dat nog 3 lira, begin dit jaar nog 7,3 lira.