AEX dieper in het rood door koersverliezen Signify en Adyen

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag dieper in het rood gezakt door stevige koersverliezen van verlichtingsconcern Signify en fintechbedrijf Adyen. Ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML moesten het ontgelden na de stevige verliesbeurt van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. De signalen van de grote centrale banken dat het tijdperk van goedkoop geld mogelijk ten einde loopt en de rentes zullen worden verhoogd hielden de markten daarbij in de greep.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,5 procent in de min op 769,86 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 1027,77 punten. De Londense FTSE won 0,1 procent na een sterker dan verwachte stijging van de Britse winkelverkopen in november. De beurs in Parijs daalde 0,9 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,7 procent. De Duitse centrale bank verlaagde de groeiverwachtingen voor de grootste economie van de eurozone vanwege de nieuwe golf aan coronabesmettingen en schroefde de prognoses voor de inflatie in Duitsland op.

Signify zakte 5,3 procent na een flinke verlaging van het koersdoel door UBS. Adyen volgde op de voet met een min van 5 procent. Besi, ASMI en ASML leverden tot 3,7 procent in en techinvesteerder Prosus verloor dik 2 procent. Ook Just Eat Takeaway (min 2,6 procent) stond in de staartgroep. De maaltijdbezorger kondigde een samenwerking aan met de Britse onlinesupermarkt Asda voor de levering van boodschappen.

Zorgtechnologiebedrijf Philips en winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield waren de sterkste stijgers in de AEX met winsten tot 1,8 procent. In de MidKap stond laadpalenfabrikant Alfen onderaan met een min van 3 procent. Metalengroep AMG ging aan kop met een plus van 3 procent.

Airbus steeg 1,1 procent in Parijs. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 2 procent) heeft een bestelling geplaatst voor honderd toestellen bij de Europese vliegtuigbouwer. In Milaan zakte EssilorLuxottica 2 procent. Het brillenconcern en optiekbedrijf GrandVision verkopen de Italiaanse optiekketen VistaSì in Italië. Ook 75 winkels van GrandVision worden van de hand gedaan aan het Italiaanse Vision Group. De verkoop is het gevolg van de toezeggingen die EssilorLuxottica aan Brussel moest doen om GrandVision, het moederbedrijf van Pearle, over te mogen nemen.

De euro was 1,1330 dollar waard, tegen 1,1307 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent minder op 71,04 dollar. Brentolie werd 1,8 procent goedkoper op 73,67 dollar per vat.