Dreigende lockdown zorgt voor extra drukte in winkelstraten

In verschillende binnensteden is het momenteel drukker dan op een normale zaterdag. Uiteraard speelt mee dat mensen het laatste weekend voor kerst vaker gaan winkelen, maar de dreigende lockdown maakt dat er nog meer mensen op de been zijn. Onder meer in Den Haag, Leiden, Rotterdam en Den Bosch is het drukker dan normaal. In Amsterdam lijkt de drukte vooralsnog mee te vallen.

De zogenoemde druktemeter van de Gemeente Rotterdam toont aan dat op verschillende plekken in het centrum van de stad veel mensen zijn. Een aantal winkels in het centrum van de stad bevestigen dat beeld. Zo is het bij bijvoorbeeld boekhandel Donner drukker dan normaal. Dat is ook zo bij de Primark in het centrum van de stad.

Ook in Den Haag is het drukker dan gebruikelijk. Verschillende ondernemers geven aan dit sinds de ochtend al te merken. Zo is het bijvoorbeeld bij de Bijenkorf druk. Eindhoven loopt ook steeds voller. Met name in en om de Marktstraat en de Markt in het centrum van de stad is het zeer druk. Ook in en om de Heuvelstraat in Tilburg zijn heel wel wat mensen op de been.

In Den Bosch is het eveneens druk. Mensen geven aan in andere dorpen boodschappen te gaan doen. In Alkmaar en Breda kleurt de druktemeter desgevraagd nog groen, waarmee die steden aangeven dat het voor consumenten goed mogelijk is om met inachtneming van de coronaregels naar de stad te komen.

In het centrum van Amsterdam blijft de grote drukte vooralsnog uit. De markt op het Harriƫt Freezerplein in Amsterdam Zuidoost wordt wel goed bezocht. Maar dat kan ook komen omdat die markt vanwege kerst twee weken niet zou zijn. In Leiden staan lange rijen bij boekhandel Kler. De winkelmedewerker geeft aan dat het duidelijk drukker is dan normaal. Maar ook in kleinere plaatsen is het drukker. In Voorschoten heeft de Blokker een drukkere zaterdag dan gebruikelijk. In Leiderdorp is het ook druk bij de autowasstraat, omdat mensen niet weten of die straks nog wel open mag blijven.

Winkelbranchevereniging INretail noemt de drukte in de winkelstraten logisch, gelet op de mogelijke lockdown. De organisatie wijst er daarbij op dat winkels zelf over het houden van afstand in de winkel gaan, en dat dit over het algemeen heel goed gaat. De handhaving in de winkelgebieden is niet aan de winkeliers, maar aan de handhaver zoals boa’s en politie. In totaal dreigen de deuren van circa 56.000 niet-essentiĆ«le winkels te moeten sluiten.