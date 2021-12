Drukte bij meubelboulevard, bouwmarkt en tuincentrum valt nog mee

Bij grote klus-, tuin- en meubelketens viel de drukte op zaterdagochtend, die door de dreigende lockdown werd verwacht, vooralsnog mee. Het lijkt erop dat zaterdag voorlopig de laatste dag is waarop mensen nog snel even fysiek de laatste kerstversiering, andere sfeeraankopen of bouw- en klusmaterialen kunnen inslaan. Het kabinet zal later op zaterdag een harde lockdown aankondigden, zo is de verwachting. Dan moeten ook alle niet-essentiële winkels dicht.

Volgens een woordvoerder van de Intergamma, het bedrijf achter ketens Karwei en Gamma, is de ochtend vrij normaal verlopen. De klusketen heeft ook geen extra personeel ingezet om de verwachte drukte aan te kunnen. De verwachting is dat de drukte in de loop van de dag zal toenemen. Ook een rondgang onder verschillende filialen van Intratuin leert dat er van grote drukte nog geen sprake is.

In verschillende winkels van woonwinkelketen IKEA lijkt het vooralsnog ook niet drukker dan op een normale zaterdag. Ook bij Woonmall Alexandrium in Rotterdam is het nog niet drukker dan gebruikelijk. In Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam is het ook nog niet te druk. Bij verschillende filialen van Hornbach lijkt het al wel al wat drukker te worden.

Niet-essentiële winkels zijn nu al gebonden aan beperkingen. Zo moeten de deuren al om 17.00 uur dicht. Ook moeten de winkels ervoor zorgen dat het mogelijk is om afstand te houden.