Aandacht voor Besi en UMG aan begin kerstweek op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar chipbedrijf Besi en platenlabel Universal Music Group (UMG). Besi waarschuwde voor een sterker dan verwachte daling van de omzet in het vierde kwartaal. UMG, het label achter sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga, maakt zijn opwachting in de AEX-index. Het grootste muzieklabel ter wereld ging in september naar het Damrak en stoot nu verzekeraar ASR uit de hoofdindex.

Besi liet weten dat overstromingen door hevige regenval in MaleisiĆ« ervoor hebben gezorgd dat de productie in een fabriek in dat land moest worden stilgelegd. Het bedrijf denkt door de tegenvaller nu dat de omzet in het huidige kwartaal zo’n 15 Ć 20 procent lager zal uitkomen dan in het derde kwartaal. Eerder ging de onderneming uit van een afname van tussen de 5 en 15 procent. Wel zijn de orders die in het vierde kwartaal binnenkwamen aanzienlijk hoger dan vorig jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een fors lager begin van de kerstweek. Ook elders in Europa lijken de beurzen in het rood te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen maandag omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 2,1 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 2 procent kwijt. De Chinese centrale bank verlaagde de rente voor eenjarige leningen van 3,85 tot 3,80 procent. Het was de eerste verlaging sinds april 2020, maar beleggers hadden op meer gehoopt.

Beleggers verwerken daarnaast het nieuws dat het zogenoemde Build Back Better-wetsvoorstel van president Joe Biden ter waarde van zo’n 1540 miljard euro op losse schroeven staat nadat de Democratische senator Joe Manchin uit West-Virginia zondag zei het voorstel niet te kunnen steunen. Het voorstel bevat investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en klimaat.

Op het Damrak maakte verlichtingsbedrijf Signify bekend het Amerikaanse Fluence te kopen voor 242 miljoen euro. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield liet weten het Solna Centrum in Stockholm te verkopen voor omgerekend 272 miljoen euro aan Alecta Fastigheter.

De euro was 1,1251 dollar waard, tegen 1,1276 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen stevig omlaag door de vrees dat de vraag naar olie zal dalen door de snelle verspreiding van de omikronvariant. Een vat Amerikaanse olie kostte 4 procent minder op 68,01 dollar. Brentolie werd 3,5 procent goedkoper op 70,94 dollar per vat.