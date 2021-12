Beurzen stevig omlaag door viruszorgen en dalende olieprijs

De Europese beurzen zijn maandag met stevige verliezen gesloten. Zorgen over de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus zetten het sentiment op de beursvloeren onder druk. De viruszorgen drukten ook de olieprijs. Daarnaast keek de markt met een schuin oog naar de Verenigde Staten, waar het zogeheten Build Back Better-wetsvoorstel van president Joe Biden van bijna 1800 miljard dollar (1540 miljard euro) op losse schroeven staat nadat de Democratische senator Joe Manchin verklaarde het voorstel niet te kunnen steunen.

De AEX-index in Amsterdam leverde 1,1 procent in tot 763,03 punten. De MidKap verloor 1,3 procent tot 1018,56 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,9 procent. Onder meer aandelen uit de reissector moesten het ontgelden, omdat steeds meer landen de coronamaatregelen aanscherpen.

Luchtvaartmaatschappijen als Air France-KLM, British Airways-moeder IAG en easyJet en Lufthansa gingen tot 2 procent naar beneden. De prijs voor een vat Amerikaanse olie daalde bijna 7 procent tot 66,04 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, werd voor 69,34 dollar per vat verhandeld. Dat betekende een daling met bijna 6 procent.

Verder ging maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway onderuit. Met een koersverlies van dik 5 procent was het de grootste daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Besi (min 4,2 procent) was ook een grote verliezer. De chiptoeleverancier moest door overstromingen als gevolg van hevige regenval in Maleisiƫ de productie in een fabriek in dat land stilleggen. Het bedrijf denkt door de tegenvaller nu dat de omzet in het huidige kwartaal flink lager zal uitkomen dan in het derde kwartaal. Universal Music Group (UMG) sloot zijn eerste dag als AEX-fonds ruim 1 procent in de min. Het label achter sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga maakte onlangs zijn debuut op het Damrak.

Ook ging de aandacht naar de situatie in Turkije, waar de koers van de lira flink verder omlaag ging na uitspraken van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Die beloofde de rentes te zullen blijven verlagen en houdt daarmee vast aan zijn onorthodoxe economische koers. Daarbij verwees de president ook naar islamitische voorschriften als basis voor zijn beleid. In de voorbije drie maanden is de lira al ongeveer de helft van zijn waarde kwijtgeraakt. De euro was 1,1292 dollar waard, tegen 1,1276 dollar op vrijdag.