Geplaagd vastgoedfonds Kaisa hard onderuit op beurs Hongkong

Kaisa Group Holdings is maandag op beurs in Hongkong in waarde gekelderd nadat de handel in het aandeel na lange tijd weer werd hervat. De in opspraak geraakte Chinese vastgoedontwikkelaar bleef eerder in gebreke bij een rentebetaling van 400 miljoen dollar. Het bedrijf zelf zegt nog geen bericht te hebben ontvangen van obligatiehouders om de terugbetalingen te versnellen. Het aandeel verloor 14 procent.

Andere Chinese vastgoedfondsen stonden ook in de schijnwerpers door verschillende deals en vermeende steun vanuit Beijing. Het officiƫle China Securities Journal zei dat China grote particuliere en staatsbedrijven in de vastgoedsector aanspoort om vastgoedprojecten van in moeilijkheden verkerende ontwikkelaars over te nemen. Daarmee wil Beijing het risico beperken dat de toenemende schuldenportefeuille de economie zou doen ontsporen.

Vastgoedfonds Shimao Group verloor bijna 10 procent nadat het ermee had ingestemd om belangen in een project in Hongkong met verlies te verkopen. Sunac China deed op zijn beurt activa in Shanghai van de hand om aan cash te komen. Het aandeel noteerde dik 13 procent lager.

Het sentiment op de Aziatische beurzen was negatief, mede ook door virusvrees. In Shanghai stond de belangrijkste graadmeter 0,7 procent lager. Ook de beperkte renteverlaging die de centrale bank doorvoerde, zorgde voor druk. Volgens analisten heeft die stap maar beperkt effect op de economie. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 1,7 procent.

In Japan verloor de Nikkei-index dik 2,2 procent. De Kospi in Seoul speelde 1,8 procent kwijt. De toenemende vrees voor de impact van de omikronvariant van het coronavirus op de economie maakte beleggers voorzichtig.