Overstroming in Maleisië zit chipbedrijf Besi dwars

Overstromingen door hevige regenval in Maleisië hebben ervoor gezorgd dat chipbedrijf Besi de productie in een fabriek in dat land heeft moeten stilleggen. De assemblage van zo’n zestig apparaten voor het maken van chips kan daarom voorlopig niet worden afgemaakt. Al het personeel van de fabriek is veilig, laat de onderneming weten.

Hoewel Besi inmiddels weer aan het werk is om de schade aan de fabriek te herstellen zodat de assemblage kan worden hervat, denkt het Nederlandse chipbedrijf dat de zestig machines dit kwartaal niet meer afgeleverd gaan worden, zoals wel was gepland. Daarmee loopt Besi zo’n 25 miljoen euro aan omzet mis. De geplande uitbouw van de productie in de eerste helft van volgend jaar komt niet in gevaar.

De kosten voor de reparaties of vervanging van onderdelen van de apparaten die werden gemaakt in de fabriek zullen tussen de 4 en 6 miljoen euro liggen. Daarnaast denkt Besi maximaal 2 miljoen euro kwijt te zijn voor het repareren van de gebouwen en de machines waarmee het bedrijf werkt.

Besi denkt door de tegenvaller nu dat de omzet in het huidige kwartaal zo’n 15 à 20 procent lager zal uitkomen dan in het derde kwartaal. Eerder ging de onderneming nog uit van een afname van tussen de 5 en 15 procent.

Wel zijn de orders die in het vierde kwart binnenkwamen met een verwachte 180 miljoen à 190 miljoen euro aanzienlijk hoger dan vorig jaar in het vierde kwartaal. Toen kwamen er voor 157,3 miljoen euro aan bestellingen binnen. Dat geeft volgens Besi aan dat de markt voor chips en alles wat daarbij hoort nog altijd sterk is, ook in wat traditioneel gezien het minste kwartaal van het jaar is.