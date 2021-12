Turkse lira krabbelt verder op

De Turkse lira wint dinsdag verder aan waarde nadat de munt door aangekondigde ingrepen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op maandag al 25 procent aan waarde won. Erdogan beloofde om de spaargelden van Turkse burgers te beschermen tegen de flinke koersschommelingen van de eigen munt.

Met de ingreep wil de president voorkomen dat Turken hun spaarcenten massaal in dollars omzetten waardoor de koers van de lira alleen maar verder keldert. Hij vertelde er echter niet bij hoe hij het in potentie dure en prijsopdrijvende initiatief zou financieren.

Voor de aankondiging van de president was de lira met meer dan 10 procent gedaald tot een historisch dieptepunt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Daarna schoot de lira terug. Daarbij werd de grootste dagwinst geboekt voor de munt sinds 1983.

Volgens de berekeningen van drie bankiers werd maandagnacht ongeveer 1 tot 1,5 miljard dollar aan spaargeld in lira omgezet. De Turkse Vereniging van Banken zei dat ongeveer 1 miljard dollar werd verkocht op de markten.

De lira is dit jaar tot een recorddiepte gedaald uit vrees voor de oplopende inflatie, die weer het gevolg is van Erdogans streven naar monetaire versoepeling. Alleen in de afgelopen maand verloor de munt 40 procent van zijn waarde. Op het dieptepunt was de munt 60 procent minder waard dan een jaar eerder.

De snelle opleving werd in gang gezet door de belofte van een depositogarantie. Die zal Turken ervan weerhouden hun spaargeld om te zetten in harde valuta, aldus Erdogan. Sommige economen stellen dat de nieuwe maatregelen in feite verhulde renteverhogingen zijn, maar die zijn niet zonder risico voor de schatkist.