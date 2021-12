Drie nieuwe EU-belastingen om kosten coronaherstelfonds te dekken

De Europese Unie moet drie nieuwe belastingen gaan heffen om het coronaherstelfonds van honderden miljarden euro’s terug te betalen, vindt de Europese Commissie. De drie heffingen moeten samen jaarlijks 15,5 tot 17 miljard opbrengen.

De commissie wil onder meer putten uit het zogeheten ETS, de markt waar bedrijven uitstootrechten voor CO2 kunnen kopen. Nu gaat de opbrengst nog naar de EU-landen, maar de commissie wil in het vervolg een kwart daarvan opeisen. De opbrengst wordt de komende jaren groter omdat ook gebouwen en het transport onder het ETS gaan vallen. Het dagelijks bestuur van de EU rekent erop 12 miljard euro per jaar te kunnen incasseren.

Ook de tweede nieuwe belasting is bedoeld om de EU te helpen verduurzamen. De CBAM is een importheffing op producten als cement en staal die in het buitenland klimaatonvriendelijk worden gemaakt. Zo kunnen zij Europese fabrikanten, die duurzamer moeten gaan produceren, niet wegconcurreren en worden ze aangemoedigd het klimaat ook te ontzien. De commissie vraagt driekwart van de 1 miljard euro die deze heffing naar verwachting jaarlijks oplevert.

Ten slotte wil het dagelijks EU-bestuur 15 procent van de opbrengst van de winstbelasting voor grote multinationals waarover de belangrijkste economie├źn het afgelopen jaar eens zijn geworden. Die moet ieder jaar 2,5 tot 4 miljard euro opbrengen, schat de commissie.

De EU bekostigt de uitgaven tot dusver met afdrachten van de lidstaten en krijgt bijvoorbeeld een percentage van de btw en de douanerechten die zij innen. Ook de opbrengst van een aanslag voor plastic afval en van een taks voor suikerfabrikanten gaat naar Brussel.

De EU-landen en het Europees Parlement moeten de plannen nog goedkeuren. De commissie werkt nog aan een voorstel voor een digitaks voor grote internetbedrijven.