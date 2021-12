KVK mag toegang tot handelsregister niet beperken

De Kamer van Koophandel (KVK) mag de toegang tot het handelsregister niet beperken. Dat heeft de rechter woensdag beslist in een bodemprocedure. De Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI), die de procedure aanspande, vond dat de KVK zich ten onrechte beriep op het databankenrecht. Dat recht beschermt tegen het opvragen of hergebruiken van de informatie die daarin staat. De VVZBI meent dat de KVK dit recht niet mag inroepen omdat die een overheidsinstantie is en daarvoor geldt het databankenrecht niet.

Eerder diende al een kort geding over de kwestie. Daaruit kwam ook al naar voren dat de KVK de toegang tot het register niet mocht beperken tot het moment dat er een uitspraak was in de bodemprocedure. Ook die viel dus in het voordeel van de VVZBI uit.

De uitspraak nu betekent overigens niet dat hergebruik van handelsregisterinformatie zonder voorwaarden is. De VVZBI legt uit dat de bestaande wetgeving al allerlei grenzen en voorwaarden stelt aan dat gebruik, zeker waar privacy mogelijk in het geding is. De VVZBI-leden nemen die regels naar eigen zeggen zeer serieus. De vereniging heeft bijvoorbeeld onlangs een gezamenlijke privacygedragscode opgesteld.

Een woordvoerder van de KVK bevestigde de uitspraak. De instantie komt later met een reactie. De KVK kan nog tegen de uitspraak hoger beroep aantekenen.