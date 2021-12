Textielleveranciers zorg: levering in gevaar door hoge kosten

De gestegen kosten voor energie, transport en textiel zorgen ervoor dat veel leveranciers van textiel aan de zorg in de problemen komen. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Federatie Textielbeheer Nederland (FTN), die uitlegt dat de textielservicebedrijven in de zorg hun gestegen kosten niet kunnen doorbereken omdat ze vast moeten houden aan kostprijsberekeningen op basis van cijfers van bijvoorbeeld het Centraal Planbureau (CPB).

Die berekeningen “sluiten niet aan op de extreme, onvoorziene kostenstijgingen”, aldus de FTN die spreekt van een “gapend gat tussen de werkelijke kosten en de bedragen die ze in rekening kunnen brengen”. Volgens de brancheorganisatie moeten textielleveranciers “nu feitelijk onder de kostprijs werken”.

FTN-voorzitter Ruud Meijer vindt niet dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen veel te verwijten valt. “Ook zij staan onder druk om hun gestegen kosten aan lonen en exploitatie aan hun klanten door te berekenen. De strakke budgettering vanuit de politiek en de zorgverzekeraars staat dat evenwel in de weg. Dit is een maatschappelijk probleem.” FTN hoort vergelijkbare geluiden uit de schoonmaak en de beveiliging.

Meijer wil met de overheid en de zorg in gesprek om nieuwe contracten af te sluiten waarmee de kosten wel gedekt kunnen worden. “Het blijven nakomen van alle contracten is bedrijfseconomisch niet verantwoord. Daarmee dreigt de levering van linnengoed aan ziekenhuizen, zorginstellingen en andere essentiĆ«le sectoren in gevaar te komen.”

Tot nu toe vond FTN van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en diverse brancheorganisaties in de zorg geen gehoor. Die lieten weten dat het probleem aan de markt moet worden overgelaten.