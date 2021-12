Meer techbedrijven zeggen deelname aan CES in Las Vegas af

Steeds meer grote techbedrijven zeggen hun deelname aan de gezaghebbende Consumer Electric Show (CES) in Las Vegas af vanwege het rondwarende coronavirus. Grote concerns als Google, Lenovo en Intel komen niet of met minimale bezetting. Eerder kondigden onder andere Facebook-moeder Meta, Amazon, T-Mobile en Twitter al aan geen acte de présence te zullen geven.

De bedrijven kiezen ervoor om werknemers niet in gevaar te brengen door evenementen, tentoonstellingen en briefings te organiseren tijdens de jaarlijkse gadget-extravaganza. “Na rijp beraad hebben we besloten om niet aanwezig te zijn op de beursvloer van CES 2022”, aldus een woordvoerder van de Amerikaanse internetgigant Google. “We hebben de ontwikkeling van de omikronvariant op de voet gevolgd en hebben besloten dat dit de beste keuze is voor de gezondheid en veiligheid van onze teams.”

Ook het bedrijf voor autonoom rijdende voertuigen Waymo, van Google-moeder Alphabet, gaf aan alleen virtueel deel te zullen nemen. De Chinese computerproducent Lenovo zei op Twitter dat het had besloten “alle activiteiten ter plaatse” op te schorten. De Amerikaanse chipfabrikant Intel zal ook vooral virtueel de CES bijwonen.

De voor de sector belangrijke beurs staat nog altijd voor 5 januari op de agenda. Aan de fysieke beurs zouden meer dan 2100 bedrijven meedoen. De organisatie stelt ook gratis coronatesten beschikbaar aan aanwezigen.

Dat steeds meer grote bedrijven hun deelname aan de CES afzeggen maakt de terugkeer van het jaarlijkse evenement uiterst onzeker. Belangrijke vakmedia zoals CNET, The Verge en TechCrunch maakten eerder al bekend dat ze geen verslaggevers zullen sturen om het evenement te verslaan. De afzeggingen dragen bij aan groeiende vermoedens dat de CES mogelijk moet worden uitgesteld of geannuleerd.

Wat de Nederlandse delegatie doet is nog niet duidelijk. Aan de afgelopen online-editie deden meer dan negentig Nederlandse bedrijven mee. Daarmee was het de grootste Nederlandse delegatie ooit op de CES.