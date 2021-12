Rustige kerstsessie op Beursplein 5, veel beurzen gesloten

De Amsterdamse beurs liet vrijdag weinig beweging zien tijdens een rustige handelssessie. De aandelenmarkten van beursuitbater Euronext, waaronder die in Amsterdam en Parijs, sluiten vanwege kerstavond om 14.00 uur hun deuren en veel beleggers hebben een lang weekend genomen. Daardoor wordt er weinig gehandeld. In Frankfurt, Milaan, Madrid en Zürich zijn de beurzen de hele dag dicht en ook Wall Street houdt de deuren gesloten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie hoger op 792,68 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 1058,62 punten. De beurs in Londen, die om 13.30 uur sluit, steeg 0,4 procent en Parijs stond nipt in de plus.

De beurzen lieten de afgelopen dagen al een sterk herstel zien na de aanvankelijke schrik over de omikronvariant. Op Wall Street sloot de S&P 500 donderdag zelfs weer op een recordniveau. Hoewel de nieuwe variant besmettelijker is dan de deltavariant lijken mensen na een besmetting met omikron beduidend minder risico te lopen op een ziekenhuisopname, blijkt uit een Brits onderzoek. Ook beleggers lijken erop te gokken dat de economische impact van omikron meevalt.

Sterkste stijgers in de AEX waren verzekeraar Aegon en fintechbedrijf Adyen met winsten van ruim 1 procent. Verlichtingsbedrijf Signify en uitzender Randstad stonden onderaan met minnen tot 0,7 procent. Philips daalde 0,2 procent. Het zorgtechnologiebedrijf won een dag eerder nog ruim 2 procent dankzij een goed ontvangen update over zijn slaapapneuapparaten. Begin dit jaar maakte Philips bekend de apparaten te gaan terugroepen vanwege isolatieschuim dat gevaarlijk zou kunnen zijn voor patiënten.

In de MidKap ging fitnessketen Basic-Fit aan kop met een plus van dik 3 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis sloot de rij met een min van 0,8 procent.

Air France-KLM werkte een eerder verlies weg en won 0,1 procent. Beleggers verwerkten de berichten uit de Verenigde Staten dat United Airlines en Delta Air Lines samen ruim tweehonderd vluchten op kerstavond hebben geannuleerd. Als reden geven de luchtvaartmaatschappijen de omikronvariant op die bij veel bemanningsleden voor besmettingen heeft gezorgd.

Bij de kleinere bedrijven steeg Sligro 6,6 procent. Analisten van Degroof Petercam verhoogden het advies voor het groothandelsbedrijf.

De euro was 1,1335 dollar waard, tegen 1,1315 dollar een dag eerder. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 76,04 dollar per vat. De Amerikaanse oliemarkt was gesloten.