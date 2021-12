Ferrari strikt blockchainbedrijf Velas als sponsor

Het Zwitserse Velas Network gaat de komende jaren digitale content maken voor autobouwer Ferrari. Velas heeft een eigen cryptomunt en is een leverancier van blockchaintechnologie en zogeheten non-fungible tokens (NFT). Daarmee kan iemand aantoonbaar de eigenaar zijn van niet-tastbare, digitale producten.

Wat Velas precies gaat maken voor Ferrari is nog niet bekend maar het zou gaan om “exclusieve digitale content”. Het blockchainbedrijf zou bijvoorbeeld digitale stickers kunnen maken voor auto’s, of daarvoor digitale certificaten kunnen aanmaken. Velas wordt in ieder geval partner van het Formule 1-team van Ferrari en hoofdsponsor van de Ferrari Esports Series, waarin spelers online tegen elkaar kunnen racen.

Digitale certificaten winnen aan populariteit. Eerder leverde de NFT van de eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey op een veiling 2,9 miljoen dollar op. De eerste broncode voor het World Wide Web van Tim Berners-Lee leverde 5,4 miljoen dollar op.

In reactie op het nieuws is de waarde van de cryptomunt van Velas enorm gestegen. Volgens CoinMarketCap, dat de koersen van digitale munten bijhoudt, steeg de waarde met bijna een derde naar 0,30 euro.