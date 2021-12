Budget Energie neemt klanten en personeel failliet FENOR over

Budget Energie neemt de klanten en het personeel van het onlangs failliet verklaarde FENOR over. Dat bedrijf raakte in de problemen door de snel gestegen energieprijzen. FENOR was goed voor de levering van energie aan 36.000 huishoudens en kleinzakelijke gebruikers.

De overname van FENOR door Budget Energie wordt op 30 december effectief. Medewerkers van FENOR wordt een baan aangeboden. Budget Energie levert samen met NLE, dat ook onderdeel is van Budget Thuis momenteel energie aan zo’n 700.000 klanten. Daarmee is het naar eigen zeggen de vierde energieleverancier van Nederland. Daarnaast heeft Budget Thuis nog ongeveer 300.000 klanten met een abonnement voor internet, tv of mobiele telefonie.

Klanten die overgaan naar Budget Energie krijgen in eerste instantie een variabel contract. Door afspraken met de gasleverancier ontvangen klanten met een vast contract voor gas een voordeliger gastarief dan op dit moment beschikbaar is in de markt, verduidelijkt Budget Energie.

FENOR was het vierde energiebedrijf dat omviel door de gestegen prijzen voor gas en elektriciteit na Welkom Energie, Enstroga en SEPA Green Energy. Anode Energie viel ook om, maar dat had slechts zijdelings met de hoge energieprijzen te maken. Nadat een leverancier van dat bedrijf zijn verplichtingen niet na kon komen was er niet genoeg geld om op de huidige markt alsnog energie in te kopen.

De prijzen van gas en elektra zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Dat komt door een late, strenge winter afgelopen jaar en relatief lege gasreserves daarna. Vooral kleinere energieleveranciers, die minder middelen hebben om de risico’s op prijsstijgingen af te dekken, komen in de problemen daardoor. Ze moeten nu vaak energie inkopen die duurder is dan wat hun klanten ervoor betalen.