Airbus sleept weer grote order binnen

Vliegtuigbouwer Airbus heeft weer een grote order binnengesleept. Dit keer gaat het om de verkoop van zestig toestellen aan de Amerikaanse leasemaatschappij Aviation Capital Group, dat volledig in handen is van het Japanse Tokyo Century Corporation. Bedragen zijn niet genoemd.

December is daarmee een topmaand geworden voor Airbus. Eerder werd bekend dat Air France-KLM een bestelling heeft geplaatst bij de Europese vliegtuigbouwer voor honderd toestellen. Die vliegtuigen moeten op termijn de huidige Boeing 737-vloot van KLM, maar ook van Transavia Nederland en Transavia Frankrijk vervangen. De eerste toestellen moeten in de tweede helft van 2023 worden geleverd. De laatste ergens in 2030.

Airbus won ook nog eens de strijd van de Amerikaanse concurrent Boeing om een contract met Qantas. De Australische luchtvaartmaatschappij gaat zijn huidige vloot Boeings voor binnenlandse vluchten vervangen voor Airbus-toestellen.