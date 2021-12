Krant: Oostenrijkse ex-kanselier Kurz vindt baan bij investeerder

De voormalige Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, die ontslag nam vanwege beschuldigingen van corruptie, gaat vanaf volgend jaar voor het Amerikaanse investeringsbedrijf Thiel Capital werken. Dat meldden de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung en nieuwsplatform Heute.

Volgens de Oostenrijkse media heeft Kurz bevestigd dat hij vanaf het eerste kwartaal van 2022 aan de slag gaat als strateeg bij het bedrijf dat is opgericht door miljardair en durfkapitalist Peter Thiel. De Duits-Amerikaanse Thiel is ook een van de oprichters van betalingsbedrijf PayPal.

Kurz nam begin oktober ontslag als kanselier van Oostenrijk na aanhoudende beschuldigingen van corruptie en nam begin december afscheid als partijleider van de conservatieve Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP).

Kurz wordt verdacht van het gebruiken van overheidsgeld voor het manipuleren van peilingen in zijn voordeel in 2016. In november besloot het parlement de onschendbaarheid van Kurz op te heffen, waardoor hij kan worden vervolgd. Kurz spreekt alle aantijgingen tegen.

Er loopt ook een onderzoek naar Kurz vanwege zijn mogelijk valse getuigenis over het Oostenrijkse corruptieschandaal dat bekendstaat als Ibizagate. Die zaak draait om de partijleider van de rechts-populistische FPÖ, Heinz-Christian Strache. Van hem is een op Ibiza opgenomen video verschenen waarin de indruk wordt gewerkt dat hij tot corruptie bereid was. Op het moment van het schandaal was Strache vicekanselier in de regering van Kurz.