AEX eindigt sterk beursjaar 2021 net onder 800 punten

De Amsterdamse AEX-index heeft vrijdag het sterke beursjaar 2021 met een klein verlies afgesloten en eindigde net onder de 800 punten. De hoofdindex boekte desondanks een jaarwinst van 28 procent en presteerde aanzienlijk beter dan in het eerste jaar van de pandemie, toen een rendement van 3 procent werd behaald. Door het sterke economische herstel van de coronacrisis, de aanhoudende steunmaatregelen van de centrale banken en lage rentes bleef er veel geld naar de aandelenmarkten stromen.

Vooral de chipbedrijven deden het dit jaar goed door de aanhoudende sterke vraag naar chips en de tekorten in de sector. ASMI was de grote winnaar bij de hoofdbedrijven op het Damrak en werd dit jaar bijna 120 procent meer waard. Branchegenoten ASML en Besi stegen dit jaar 80 en 50 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway werd dit jaar bijna 50 procent minder waard en was daarmee de grote verliezer. Het moederbedijf van Thuisbezorgd.nl behoorde in het eerste jaar van de pandemie nog tot de favorieten doordat mensen door het vele thuiszitten en de sluiting van restaurants vaker eten lieten bezorgen.

Op het Damrak werd vanwege de viering van oudejaarsavond slechts een halve dag gehandeld. Ook in Parijs en Londen gingen de beurzen eerder dicht. In Frankfurt, Milaan, Madrid en Z├╝rich bleven de aandelenmarkten de hele dag gesloten. Wall Street is op oudejaarsdag wel een hele dag open.

De AEX-index eindigde na de verkorte handelssessie 0,3 procent lager op 797,93 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 1081,17 punten. De beurs in Londen sloot met een min van 0,3 procent en boekte een jaarwinst van zo’n 15 procent. De CAC40-index in Parijs eindigde ook 0,3 procent lager en dikte in 2021 bijna 30 procent aan.

Prosus was op de laatste dag van het jaar de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,9 procent. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij met een min van 1,9 procent. Raambekleder Hunter Douglas (plus 70 procent) was een positieve uitschieter op het Damrak. De in New York gevestigde investeerder 3G Capital koopt een meerderheidsbelang in het bedrijf van de controlerende familie Sonneberg. Aan het Rotterdamse bedrijf, dat vooral bekend is van de raamdecoratie van Luxaflex, hangt een prijskaartje van omgerekend bijna 6,3 miljard euro.

De euro was 1,1326 dollar waard, tegen 1,1324 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 75,70 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent minder op 78,26 dollar per vat.