Investeerder 3G Capital neem Luxaflex-maker Hunter Douglas over

Het Rotterdamse bedrijf Hunter Douglas, dat vooral bekend is van de raamdecoratie van Luxaflex wordt overgenomen door investeerder 3G Capital. Het in New York gevestigde bedrijf koopt een meerderheidsbelang van de controlerende familie Sonneberg dat via houdstermaatschappij HoldCo bijna 94 procent van de aandelen in bezit heeft. Aan Hunter Douglas hangt een prijskaartje van 7,1 miljard dollar, omgerekend bijna 6,3 miljard euro.

3G Capital betaalt 175 euro per aandeel, waarbij de investeerder driekwart van de stukken in handen krijgt. Daarmee wordt een premie van 73 procent gegeven op de slotkoers van Hunter Douglas van donderdag. De familie Sonneberg houdt 25 procent van de aandelen in handen.

Hunter Douglas is al meer dan 100 jaar in handen van de familie Sonneberg. Naast maker van raambekleding is het bedrijf ook een distributeur en producent van werktuigmachines. Het bedrijf was in de eerste negen maanden goed voor 3,4 miljard dollar aan inkomsten. Hunter Douglas bestaat uit 136 ondernemingen met 47 fabrieken en 89 assemblagebedrijven. Het bedrijf is actief in meer dan 100 landen en telt ongeveer 23.000 werknemers

Het is voor 3G Capital de eerste grote transactie sinds 2015. Toen was 3G de drijvende kracht achter de fusie van levensmiddelenconcerns Kraft en Heinz. Het lukte 3G Capital in 2017 niet om de overname van Unilever te regelen. Daarmee was destijds omgerekend zo’n 126 miljard euro gemoeid. 3G Capital beheert vooral geld van zijn Braziliaanse stichtende partners en vermogende vrienden. Daaronder zijn de Colombiaanse familie Santo Domingo en de Zwitserse tenniskampioen Roger Federer.

David Sonneberg, de huidige topman blijft aan als bestuursvoorzitter van het bedrijf. Hij krijgt João Castro-Neves, een ervaren senior partner van 3G Capital als topman naast zich. Sonneberg zegt in een reactie verheugd te zijn over de overname. “Als private onderneming zal Hunter Douglas de mogelijkheid hebben om onze onderneming te laten groeien en uit te breiden met behoud van de cultuur van een familiebedrijf en de sterke relaties met belanghebbenden die de kern van ons succes vormen”, zo zei hij.

De overname is nog wel afhankelijk van een aantal goedkeuringen.