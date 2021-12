Techbeurs CES stopt een dag eerder dan gepland

De Consumer Electric Show (CES) die op 5 januari in Las Vegas begint, duurt een dag korter dan eerder gepland. De grootste techbeurs van de wereld kampt door corona met een grote reeks afzeggingen. De organisatie heeft nu van het vierdaagse evenement een driedaagse happening gemaakt, zo werd op oudjaarsdag besloten.

Techconcern Amazon en autoproducent BMW zijn de laatste in de reeks van afzeggers als het gaat om fysiek aanwezigheid in Las Vegas. Eerder kondigden onder meer Facebook-moeder Meta, T-Mobile en Twitter al aan niet te komen. Ook het Nederlandse techconcern Philips is niet op de CES present.

Volgens de organisatie is het inkorten van de duur van het evenement een veiligheidsmaatregel die naast de al geldende gezondheidsprotocollen is genomen. Het evenement wordt dit jaar zowel online als fysiek gehouden. De vorige editie was vanwege corona louter online. Voor de komende editie hebben ruim 2200 exposanten zich aangemeld.

De Nederlandse delegatie die onder leiding van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) afreist naar Las Vegas maakte eerder al bekend zijn programma’s aan te passen. Zo zijn er geen aanvullende presentaties en evenementen. Nederland heeft op de CES twee paviljoens, een voor de start-ups en een voor de scale-ups.