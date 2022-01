Adyen sterkste stijger in AEX op eerste handelsdag 2022

Fintechbedrijf Adyen was maandag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar. Net als aan het einde van het sterke afgelopen beursjaar bleven de markten in de greep van de ontwikkelingen rond de omikronvariant van het coronavirus. Later in de week gaat de aandacht uit naar de notulen van de beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve en het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in de plus op 804,62 punten. De graadmeter won afgelopen jaar 28 procent. De MidKap won 0,5 procent tot 1086,72 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,9 procent. In Londen hadden beleggers nog een vrije dag. In Istanbul won de beurs dik 2 procent ondanks een sterke toename van de inflatie in Turkije. Het algemene prijspeil in het land steeg in december met 36 procent en kwam daarmee uit op het hoogste niveau sinds 2002.

Naast Adyen (plus 2,2 procent) stonden ING en bierbrouwer Heineken in de kopgroep van de AEX, met winsten van ruim 1 procent. Chiptoeleverancier Besi en staalconcern ArcelorMittal waren de enige dalers met minnen van 0,8 en 0,2 procent. Ahold Delhaize won 0,7 procent. Het supermarktconcern startte met zijn aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro.

In de MidKap stond Air France-KLM bovenaan met een plus van ruim 3 procent. Analisten van Citi verhoogden het advies voor de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. De aanbieder van pakketkluisjes InPost volgde met een winst van 2,5 procent. Laadpalenfabrikant Alfen sloot de rij met een verlies van 1,4 procent.

In Milaan wordt gewacht op het beursdebuut van Iveco Group. De fabrikant van vrachtwagens en bussen wordt door CNH Industrial, dat wordt gecontroleerd door de Italiaanse miljardairsfamilie Agnelli, apart naar de beurs gebracht. De aandeelhouders van CNH ontvangen een aandeel Iveco voor elke vijf aandelen CNH. In december vorig jaar zette het Duitse autoconcern Daimler al zijn truckdivisie op eigen benen met een beursnotering in Frankfurt.

De euro was 1,1336 dollar waard, tegen 1,1326 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 76,18 dollar. Brentolie kostte ook 1,3 procent meer op 78,78 dollar per vat. Op de oliemarkt gaat de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland, die dinsdag wordt gehouden. De OPEC+ gaat dan beslissen over de olieproductie in februari.