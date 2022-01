Supermarktketen Jumbo komt met omzetcijfers

Jumbo komt later op de dag met omzetcijfers en het marktaandeel over 2021. Dan wordt duidelijk of de supermarktketen de goede resultaten van het eerste coronajaar heeft kunnen overtreffen. Het bedrijf boekte toen een recordomzet door het massale hamsteren van boodschappen door consumenten.

Mogelijk heeft Jumbo kunnen profiteren van de nieuwste lockdown in Nederland, waardoor onder meer restaurants weer zijn gesloten. Van supermarkten is bekend dat ze profiteren van de coronamaatregelen zoals lockdowns en horecasluitingen. Ook thuiswerken draagt bij aan omzetgroei omdat Nederlanders dan hun eigen koffie, toiletpapier en snacks kopen.

In de eerste jaarhelft lukte het Jumbo om zijn marktaandeel te vergroten. De opbrengsten stegen in die periode met ruim 5 procent naar bijna 5,4 miljard euro. Volgens financieel topman Ton van Veen lag het bedrijf op koers om voor het eerst een jaaromzet te boeken van meer dan 10 miljard euro.

Dat zou extra glans geven aan het honderdjarige jubileum van Jumbo. In 1921 begon Johan van Eerdt in Veghel een groothandel in koloniale waren. In 1996 werd de eerste Jumbo-super geopend in Den Bosch.