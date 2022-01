5G-gebruik in buurt van Amerikaanse luchthavens uitgesteld

Telecomaanbieders Verizon en AT&T gaan akkoord met het verzoek om de uitrol van nieuwe 5G-telecomdiensten in de buurt van luchthavens in de Verenigde Staten met twee weken uit te stellen. De brancheorganisatie van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen had hiervoor een noodverzoek ingediend bij de Federal Communications Commission (FCC). Volgens de luchtvaartmaatschappijen kan 5G vluchten verstoren. Ook het Witte Huis drong aan op uitstel.

“Wij hebben ingestemd met uitstel van twee weken waarbij we met zekerheid beloven dat we dit land in januari nog ons baanbrekende 5G-netwerk kunnen brengen”, verklaarde Verizon na afloop van urenlang overleg met onder andere de FCC. AT&T liet weten in te stemmen op verzoek van de Amerikaanse minister van Transport, Pete Buttigieg.

De FCC had de telecomaanbieders toestemming gegeven om vanaf woensdag te beginnen met het aanbieden van 5G-diensten in de VS. De nieuwe draadloze signalen dreigen volgens Airlines for America, die de tien grote Amerikaanse luchtmaatschappijen vertegenwoordigt, echter de apparatuur in vliegtuigen en helikopters die de hoogte van toestellen volgen, te verstoren. Dit zou landingen bij slecht zicht onmogelijk maken en vertragingen, omleidingen en annuleringen kunnen veroorzaken. Airlines for America vreest dat de problemen rond 5G zullen leiden tot een kostenpost van 2,1 miljard dollar aan vluchtverstoringen.

Verizon en AT&T beweren dat de 5G-signalen voldoende zijn gescheiden van de frequenties die door hoogtemeters worden gebruikt. Brancheorganisatie CTIA, waar de telecomaanbieders bij aangesloten zijn, stelt dat 5G in bijna veertig landen veilig werkt en geen schadelijke storingen veroorzaakt voor de luchtvaartactiviteiten in deze landen.