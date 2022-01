Mercedes moet auto’s terugroepen, maar wacht nog op onderdelen

Mercedes-Benz moet auto’s terugroepen naar de garage omdat een technisch defect brand zou kunnen veroorzaken bij een aantal modellen. Toch moeten eigenaren wachten omdat de onderdelen die nodig zijn om het probleem op te lossen nog niet beschikbaar zijn. Dat bevestigde het Duitse autoconcern Daimler, eigenaar van Mercedes-Benz, na berichtgeving in de Duitse krant Bild.

Het brandgevaar wordt veroorzaakt door een mogelijke lekkage in de koelvloeistofpomp die componenten zou kunnen opwarmen. Bepaalde voertuigen van de modellen GLE/GLS, C-Class, E-Class, S-Class, GLC, CLS en G-Class met dieselmotoren lopen kans op een dergelijke lekkage.

Het nieuws werd als eerste gemeld door dagblad Bild, dat een kopie publiceerde van een brief die Daimler naar zo’n 800.000 Mercedes-Benz-eigenaren heeft gestuurd die door het defect worden getroffen. In de brief stond dat “het risico op brand niet kon worden uitgesloten”.

Daimler bevestigde dat de brief authentiek was, maar kon het aantal van 800.000 getroffen voertuigen niet bevestigen. Ook liet Daimler weten dat de terugroepactie al in november was aangekondigd. Het bedrijf adviseert de eigenaren van de voertuigen waarop de terugroepactie betrekking heeft om onmiddellijk contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Mercedes-Benz-servicepartner.

De vervanging van het betreffende onderdeel zal naar verwachting vanaf midden tot eind januari van start gaan, afhankelijk van de beschikbaarheid van het onderdeel. “In de tussentijd moet het getroffen voertuig op een bijzonder voorzichtige manier worden bestuurd en moet het gebruik tot het absolute minimum worden beperkt”, waarschuwde Daimler in de brief.