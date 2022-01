Economen denken dat lonen in 2022 iets harder omhooggaan

De lonen in Nederland zullen in 2022 waarschijnlijk iets sterker aantrekken dan vorig jaar. Maar een fikse loonsprong verwachten economen van ING en Rabobank niet. Door de flink opgelopen inflatie zal de koopkracht van Nederlanders dit jaar waarschijnlijk onder druk blijven staan.

ING-econoom Marcel Klok gaat voor het nieuwe jaar uit van een toename van de cao-lonen met 2,4 procent. Dat zou neerkomen op een verbetering ten opzichte van de cijfers over 2021 die het CBS donderdag naar buiten heeft gebracht. Klok wijst erop dat de werkloosheid momenteel heel laag is en de krapte op de arbeidsmarkt groot. Vandaar dat veel werkgevers de lonen wel wat sterker op moeten schroeven als ze voldoende geschikt personeel willen vinden.

Toch ondervindt de economie nog steeds hinder van de coronacrisis. Vandaar dat Klok denkt dat de loonontwikkeling dit jaar nog niet zo sterk zal uitpakken als vlak voor de crisis. Op dat niveau zal Nederland volgens hem waarschijnlijk pas een jaar later terugkomen. Dit betekent wel dat de inflatie voorlopig nog hoger zal zijn dan de loonstijging. Klok wijst erop dat de sterke prijsstijgingen van de laatste tijd vooral worden veroorzaakt door de hard opgelopen energieprijzen. De verwachting is wel dat dit een tijdelijk fenomeen is, maar voorlopig raakt dit consumenten in de portemonnee.

Elwin de Groot van Rabobank denkt er net zo over. Hij verwacht eveneens dat de loonstijging dit jaar iets kan toenemen. Maar ook weer niet heel veel, voegt hij daaraan toe. Veel bedrijven hebben door de crisis ook een magere periode achter de rug en zullen dat waarschijnlijk aanvoeren in het cao-overleg. De Groot sluit ook niet uit dat het vertrouwen van consumenten door de hoge inflatie verder onder druk komt te staan. Dat zou op den duur ook voor een afzwakking van de economische groei kunnen zorgen. Dan zou juist een belangrijke reden verdwijnen om de lonen nog sterk op te schroeven.

Sowieso zal de hoge inflatie niet leiden tot een sterke loon-prijsspiraal zoals Nederland die in de jaren zeventig en tachtig kende, schatten beide economen in. Toen zorgde de inflatie voor stevige loonstijgingen, die op hun beurt de inflatie weer verder opdreven. De Groot zegt dat de omstandigheden toen anders waren. Toen was het bijvoorbeeld lastiger voor bedrijven om arbeidskrachten uit het buitenland te halen. En toen waren de vakbonden volgens de econoom nog een stuk machtiger. Sindsdien zijn de ledenaantallen van de bonden teruggelopen. Ook zijn er sectoren bijgekomen waarin de bonden minder goed zijn vertegenwoordigd.