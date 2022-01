Marktonderzoeker: vorig jaar voor 41 miljard aan NFT’s verhandeld

De verkoop van Non Fungible Tokens, een soort digitaal certificaat van echtheid voor digitale objecten, heeft vorig jaar volgens schattingen bijna 41 miljard dollar (36 miljard euro) opgeleverd. Op dat bedrag komt de in blockchain gespecialiseerde marktonderzoeker Chainalysis uit. De unieke codes, kortweg NFT’s genoemd, zijn pas sinds begin vorig jaar in opkomst maar leverden bij veilingen soms al miljoenenbedragen op.

Een NFT is een niet-uitwisselbare code die beveiligd wordt door blockchain-technologie en aangeeft dat de eigenaar ervan een digitaal object bezit. In die vorm werd het eerste bericht op het sociale medium Twitter door oprichter Jack Dorsey geveild voor 2,9 miljoen dollar, ook al is het berichtje eenvoudig te kopiëren of te retweeten. De eerste broncode voor het World Wide Web leverde al 5,4 miljoen dollar op en de eerste sms ooit kreeg voor 107.000 euro een nieuwe “eigenaar”.

Chainalysis kwam op het miljardenbedrag door te kijken naar alle transacties rond NFT’s via het blockchain voor de cryptomunt Ethereum. Die blockchain, een soort decentraal orderboek dat overal tegelijk wordt bijgewerkt, staat ook open voor andere crypto’s en is voor de handel in NFT’s veruit het populairste netwerk.

Omdat er zoveel geld wordt neergeteld voor plaatjes, filmpjes of berichtjes die eindeloos te kopiëren zijn, noemen sommige critici NFT’s een luchtbel. Maar het biedt kunstenaars en creatievelingen die vooral digitale creaties maken ook een mogelijkheid om wat aan hun werk te verdienen, zeggen de voorstanders. De markt voor NFT’s nadert volgens de schattingen van Chainalysis dan ook de omvang van de markt voor fysieke kunst of antiek. Volgens onderzoek van kunstbeurs Art Basel en zakenbank UBS werd in 2020 voor iets meer dan 50 miljard dollar aan kunst en antiek verkocht, hoewel de coronapandemie dat jaar wel impact had op kunstbeurzen wereldwijd.