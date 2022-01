Reisorganisatie TUI schikt met Britse families aanslag Tunesië

Reisorganisatie TUI schikt met de familie van Britse slachtoffers van de aanslag in Tunesië uit 2015. Daarbij gaf de reisorganisatie geen schuld toe, noch aansprakelijk te zijn “in het licht van alle uitzonderlijke omstandigheden van de zaak”. Dat zei de touroperator in een gezamenlijke verklaring met advocatenkantoor Irwin Mitchell die de eisers bijstond. Het is niet bekend voor welk bedrag is geschikt.

De families zeggen “onvermoeibaar te hebben gestreden om te begrijpen hoe de aanslag kon gebeuren en te hebben geprobeerd om te zorgen dat hieruit lessen getrokken zijn zodat andere families niet geraakt worden door soortgelijke tragedies”, aldus de verklaring. “TUI heeft altijd welgemeende condoleances uitgesproken”, valt nog meer te lezen.

Tunesië werd in juni 2015 opgeschrikt door een terroristische aanslag op toeristen in de badplaats Sousse. Hierbij kwamen 38 mensen om het leven, onder wie veel Europese toeristen. De dader was een student, die getraind zou zijn door terroristen in Libië. Beveiligers schoten de man na de schietpartij dood. Na de aanslag schortten reisorganisaties geruime tijd vakantiereizen en vluchten naar het land op.

De families van de 30 omgekomen Britten spanden in 2017 een rechtszaak aan tegen TUI. Het ging destijds volgens de Britse omroep BBC om zo’n 80 schuldeisers, bestaande uit familieleden en mensen die gewond raakten tijdens de aanslag. De schuldeisers wilden compensatie voor hun lijden, financiële verliezen en behandeling die ze als gevolg van de aanslag nodig hadden. Volgens de eisers was de touroperator, die reizen naar het gebied organiseerde, verantwoordelijk voor de veiligheid van de vakantiegangers en nalatig in het controleren daarvan.

In 2017 oordeelde een rechter al dat touroperators die reizen naar Tunesië organiseerden en het hotel waar de omgekomen en gewond geraakte slachtoffers verbleven niet verzuimd hadden de veiligheid te controleren.