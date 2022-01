Economisch vertrouwen EU daalt te midden van coronagolf

Huishoudens, winkeliers en dienstverlenende bedrijven in de Europese Unie zijn in december somberder geworden over de economie. De snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus lijkt daarvan de oorzaak. Vooral in Nederland, waar een gedeeltelijke lockdown overging in de volledige sluiting van de horeca, winkels en bioscopen, daalde het vertrouwen hard.

Een graadmeter van de Europese Commissie voor het economisch sentiment in de Europese Unie daalde met 2,1 punten tot 114,5 punten. Dat is nog altijd dicht bij historisch hoge niveaus, dankzij het tegenwicht dat de industrie en bouw bieden. Hier zorgen goed gevulde orderboeken voor optimisme. Nederland was een uitschieter met een daling van 4,1 punten van het economisch sentiment.

Het economisch vertrouwen in de Europese dienstensector, waartoe bijvoorbeeld de horeca, vervoersbedrijven en bioscopen behoren, daalde tot het laagste niveau sinds mei vorig jaar. Die sector verwacht in de nabije toekomst minder vraag naar zijn diensten en is ook negatiever geworden over de resultaten de afgelopen tijd. Winkeliers, die door de Europese Commissie als aparte groep worden onderzocht, werden ook somberder.

Bij huishoudens drukte het oordeel over de algehele economische situatie op het gemoed, alhoewel hun oordeel over de eigen financiƫle situatie onveranderd bleef. Wel gaven particulieren minder vaak aan grote aankopen te willen doen.