RVO: lastig om nu zaken te doen in Kazachstan

Bedrijven die zaken willen doen in Kazachstan treffen momenteel een zeer instabiel land aan. Sinds begin januari verkeert het land in onrust wegens een stijging van energieprijzen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarschuwt op de website dat het op dit moment “lastig” zakendoen is en raadt bedrijven aan om alleen naar Kazachstan te reizen indien strikt noodzakelijk, of af te wachten tot de situatie is gestabiliseerd.

Over de economie zegt de RVO dat deze sinds de onafhankelijkheid in het land in 1991 fors groeide. Kazachstan is qua omvang van de export het 63e land waar Nederland zaken mee doet. In 2020 exporteerden Nederlandse bedrijven voor ongeveer 560 miljoen euro aan goederen naar het land. In dat jaar importeerde Nederland voor ongeveer 93 miljoen euro aan goederen. In 2019 was de export naar Kazachstan goed voor 492 miljoen euro, een waarde die ongeveer gelijkstaat aan die van de export naar landen als Chili en Nieuw-Zeeland.

Rusland maakte tot 1991 de dienst uit in Kazachstan, dat ingeklemd ligt tussen dat land en China, Oezbekistan, Turkmenistan en Kirgiziƫ. De huidige hoofdstad van de huidige republiek Kazachstan is Nur-Sultan, dat voorheen bekend stond als Astana. In het land wonen ongeveer 18 miljoen mensen. Het is een van de dunstbevolkte landen ter wereld. Ook wonen er meer dan vijftig nationaliteiten, becijferde de RVO. Daaronder zijn Oezbeken, Oeigoeren en Wolga-Tataren.

Als belangrijkste exportproducten heeft Kazachstan olie, mineralen en gas. Kazachstan is ook producent van uranium en heeft 12 procent van de wereldvoorraad aan uranium, blijkt uit cijfers uit december 2021 van de World Nuclear Association. In 2019 produceerde Kazachstan 43 procent van het uranium ter wereld. De productie van uranium heeft volgens producent Kazatomprom geen vertraging opgelopen door de onlusten, meldde persbureau Bloomberg eerder.

Tot 19 januari geldt de noodtoestand in het land, die afgelopen woensdag werd uitgeroepen door president Kassym-Jomart Tokajev. Deze geldt voor de grootste stad Almaty en in delen van het olierijke westen van het land. Tokajev nam de maatregel in reactie op ongekende protesten over een stijging van de prijs voor vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) in het uitgestrekte ex-Sovjetland.