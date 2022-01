Inflatie en begin cijferseizoen domineren komende beursweek

De komende beursweek zal de aandacht met name uitgaan naar het Amerikaanse inflatiecijfer dat woensdag bekend wordt gemaakt. Vooral omdat de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve eerder kenbaar maakte dat bij een aanhoudend hoge inflatie de rente sneller zal worden verhoogd. Dat zorgde de afgelopen week al voor onrust onder beleggers.

De prijzen zijn al langere tijd aan het stijgen. Dat komt onder meer door de haperende herstart van de economie na de coronacrisis, die nog altijd voor tekorten zorgt van bepaalde materialen. Ook speelt de sterk gestegen prijs van energie een belangrijke rol. Ook worden komende week cijfers over de geldontwaarding in andere economieën bekend zoals Frankrijk, China en Nederland.

Andere belangrijke macro-economische data zijn cijfers over de Europese werkloosheid en industriële productie en cijfers over het ondernemersvertrouwen, de importprijzen en detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten. Daarnaast maakt Duitsland cijfers over de economische groei bekend en komen de Britten met data over de industriële productie.

Verder staat het cijferseizoen op het punt van beginnen. Vanuit de VS komen aan het einde van de week een aantal grote banken zoals Citigroup, Wells Fargo en JPMorgan Chase met cijfers. Ook investeerder BlackRock en luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines openen de boeken. Op het Damrak komt maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway met een handelsupdate. Deze loopt vooruit op de jaarcijfers die begin maart bekend worden gemaakt. Daarnaast publiceert exploitant van snellaadstations Fastned een handelsupdate. Ook zal er aandacht zijn voor de biotechsector. Dit vanwege de JPMorgan Healthcare Conference waar de toon wordt gezet voor de sector in 2022.

De omikronvariant van het coronavirus, die wereldwijd voor een recordaantal besmettingen zorgt, lijkt de financiële markten niet heel erg meer te deren. Dat lijkt samen te hangen met de geluiden dat het virus minder gevaarlijk lijkt te zijn. De beperkingen die overheden oplegden om verspreiding van het virus in te dammen, zullen evengoed de economische groei raken.

Nederland besloot voor de kerst tot een harde lockdown waarbij onder andere niet-essentieel geachte winkels en horeca de deuren moesten sluiten. De komende week beslist het nieuwe kabinet dat komende week op het bordes naast de koning staat over het al dan niet verlengen van de maatregelen.