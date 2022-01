Winkels in Geleen openen zaterdag hun deuren

In het centrum van Geleen gaan zaterdag de winkels open, ook als de lockdown vrijdag wordt verlengd. Dat schrijven ondernemers op de Facebookpagina winkelen in Geleen, de informatiepagina voor het centrum van de Limburgse stad. “Het is voor ons essentieel om nu open te gaan”, aldus de winkeliers, “anders zijn we voor altijd gesloten.”

De winkeliers wijzen er op dat de besmettingen weer oplopen, terwijl de winkels gesloten waren. Daaruit trekken ze de conclusie dat winkels en horeca geen gevaar vormen, want die waren dicht. “Kom langs en steun ons”, aldus de oproep van de winkeliers.

De reacties op Facebook zijn bemoedigend voor de actievoerende winkels. “Word tijd te gek voor woorden dit”, schrijft iemand. “Goed zo moedig zijn nu, dat is wat we nodig hebben. Jullie worden gesteund door de mensen… gooi open je deur!”, schrijft een ander. En weer een ander schrijft: “Hoop, dat mensen zich realiseren hoe belangrijk kopen in een stenen winkel is en niet bij internetbedrijven. Juist nu!”

Afgelopen zaterdag openden ook winkels in onder meer de Limburgse steden Sittard en Roermond hun deuren voor klanten. Volgens de winkeliers vallen ze bijna om door alle langdurige coronamaatregelen. Het ging in deze steden met name om niet essentiƫle winkels zoals modezaken, die volgens de huidige coronamaatregelen op slot moeten blijven.