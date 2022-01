Bestandenverstuurdienst WeTransfer naar beurs in Amsterdam

Techbedrijf WeTransfer gaat naar de beurs in Amsterdam. De onderneming achter de gelijknamige dienst voor het versturen van grote bestanden heeft ook andere diensten als een online-aantekeningenblok en manieren om presentaties te maken. Het bedrijf richt zich vooral op de creatieve sector. Wanneer het bedrijf precies naar de beurs gaat en wat de beursgang op moet brengen is nog niet bekend.

WeTransfer biedt zijn bestandenverstuurdienst gratis aan met reclame, maar heeft ook een abonnementsmodel voor al zijn diensten samen. Het bedrijf heeft 87 miljoen gebruikers en 387.000 abonnees.

De techonderneming laat weten de omzet de afgelopen jaren met gemiddeld 30 procent te hebben zien groeien tot en met 2020. Vorig jaar profiteerde het bedrijf van thuiswerken met een nog grotere stijging waardoor de omzet boven de 100 miljoen euro uit komt. Bovendien is WeTransfer winstgevend. In de eerste negen maanden van 2021 was de bedrijfswinstmarge 30 procent.

Bij de beursgang geeft WeTransfer voor ongeveer 160 miljoen euro nieuwe aandelen uit. Daarnaast zullen de huidige investeerders en enkele vroege medewerkers aandelen verkopen. Die zullen allemaal onderhands geplaatst worden. Met de opbrengst van de plaatsing van nieuwe aandelen wil WeTransfer verder groeien, bijvoorbeeld door overnames te doen.