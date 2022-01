Schonere schepen maken Maersk tien jaar eerder CO2-neutraal

A.P. Møller-Maersk, een van de grootste scheepvaartconcerns ter wereld, is waarschijnlijk tien jaar eerder CO2-neutraal dan tot nu toe aangenomen. De Deense containervervoerder heeft zijn doelstelling hiervoor vervroegd van 2050 naar 2040.

Dat is volgens Maersk mogelijk aangezien er groene alternatieven zijn die olieproducten kunnen vervangen als brandstof voor schepen. Topman Søren Skou noemt bijvoorbeeld methanol of ammoniak. Daarop zouden schepen ook kunnen varen. De overstap zou er wel voor zorgen dat de transportkosten naar schatting met 10 tot 12 procent verder toenemen.

Maersk bestelde eerder deze week nog vier door methanol aangedreven containerschepen, naast de acht die al geboekt zijn voor levering in 2025. Nu verbruikt het concern jaarlijks nog ongeveer 12 miljoen ton olie als brandstof. Maar in 2030 moet de uitstoot per vervoerde container al met de helft zijn teruggebracht. En bij de haventerminals wil Maersk de uitstoot dan al met 70 procent verlaagd hebben.