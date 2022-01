Cabinebond respecteert keuze Elbers, vreest voor positie KLM

Personeel van KLM zal bijzonder teleurgesteld zijn dat Pieter Elbers volgend jaar opstapt als topman van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Hij stond altijd pal voor de Nederlandse belangen binnen de luchtvaartcombinatie Air France-KLM, en volgens bestuurder Chris van Elswijk van cabinevakbond VNC is het nog maar de vraag of een opvolger hetzelfde lukt. “Maar we hebben respect voor zijn beslissing, want een CEO blijft niet meer twintig of dertig jaar op zijn positie.”

Van Elswijk legt uit dat Elbers over het algemeen geliefd was onder Nederlands personeel wegens het voortdurende “gevecht” om zeggenschap over KLM met Air France-KLM-baas Ben Smith. “Dat gevecht heeft Elbers telkens gewonnen”, zegt hij. “Voor de positionering van KLM binnen de groep is het op dit moment bijzonder vervelend. Het is nog maar de vraag of de opvolger ook voor de Nederlandse belangen blijft staan. Wij zien natuurlijk altijd uit naar goede samenwerking. Een nieuwe CEO zal dezelfde houding moeten laten zien ten opzichte van de Nederlandse belangen.”

Birte Nelen van FNV Cabine onderschrijft dat Elbers respect genoot bij het personeel. “Er is veel waardering voor wat hij heeft gedaan tijdens de coronacrisis.” De afgelopen jaren zorgde Elbers met zijn medebestuursleden voor omvangrijke staatssteun, maar daarvoor moest het personeelsbestand wel worden ingekrompen. Bang voor meer inmenging vanuit moederbedrijf Air France-KLM is Nelen niet direct. “Er zijn bij het samengaan goede afspraken gemaakt en die staan nog. Wij zullen zorgen dat daaraan wordt vastgehouden.” Verder zal FNV ook kritisch kijken naar wie Elbers opvolgt.

Vakbond De Unie vindt dat het te vroeg is voor het vertrek van Elbers, zegt voorzitter Reinier Castelein. Volgens hem heeft KLM “behoefte aan een stevige directievoorzitter die KLM uit de coronacrisis kan trekken, maar vooral ook het anti-luchtvaartkabinet weerwoord kan bieden”. De vroege aankondiging verzwakt de positie van KLM in de “steeds opvlammende debatten over macht en centen met Air France”, aldus Castelein. “Met de historisch grote uitdagingen voor de boeg is een kapiteinswissel allesbehalve handig.”

Pilotenvakbond VNV roemt de “belangrijke bijdrage” die Elbers als topman “en daarvoor in andere functies” heeft geleverd aan de huidige positie van KLM. De bond noemt hem verder “een betrokken luchtvaartman” en wijst op de uitdagingen die KLM de komende tijd zal tegenkomen.