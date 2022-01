Reuters: Tesla stelt begin productie Cybertruck uit

De maker van elektrische auto’s Tesla stelt het begin van de productie van zijn langverwachte Cybertruck uit naar het eerste kwartaal van 2023. Dat zegt een bron tegen persbureau Reuters. Tesla zou eigenlijk van plan zijn geweest eind dit jaar met de productie van de elektrische pick-uptruck te beginnen.

Volgens de ingewijde heeft de vertraging te maken met aanpassingen die worden gedaan aan de Cybertruck. Naar verwachting start het bedrijf in het eerste kwartaal van 2023 met een beperkte productie van het model en wordt die dan later opgevoerd.

Topman Elon Musk onthulde het futuristisch uitziende voertuig in 2019. Musk zou bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers later deze maand met meer details over de productieplannen rond de Cybertruck komen. Het model moet gebouwd gaan worden in de Tesla-fabriek in Texas. Tesla heeft al veel bestellingen binnen voor de Cybertruck.

Met de Cybertruck wil Tesla inspelen op de grote populariteit van pick-ups op de Amerikaanse thuismarkt. Rivalen als Ford Motor en Rivian zijn al bezig elektrische pick-ups op de markt te brengen. Zo heeft Ford aangekondigd de jaarlijkse productie van de elektrische F-150 Lightning te gaan verdubbelen naar 150.000 stuks. Dat model moet dit voorjaar bij dealers te koop komen te staan en de vraag van klanten is groot.