Uitbreidingsplannen Suezkanaal in zomer 2023 klaar

Plannen om het Suezkanaal uit te breiden zullen naar verwachting in de zomer van 2023 zijn afgerond. Dat zei de voorzitter van de Suez Canal Authority (SCA).

De SCA kondigde versnelde plannen aan om een tweede vaarweg van het kanaal uit te breiden en een bestaande vaarweg te vergroten, nadat het containerschip Ever Given vorig jaar aan de grond liep. Daardoor was de waterweg gedurende zes dagen geblokkeerd.

De werkzaamheden aan het kanaal begonnen in juli vorig jaar. De zuidelijkste 30 kilometer van het kanaal, waar de Ever Given aan de grond liep, zal volgens eerder aangekondigde plannen 40 meter in oostelijke richting worden verbreed. Ook wordt het kanaal dieper gemaakt.

Als de werkzaamheden klaar zijn zouden grotere konvooien per keer het kanaal kunnen passeren. Schepen passeren het kanaal in colonne, en de uitbreiding van de ’tweede rijstrook’ zou de capaciteit met zes schepen verhogen, zei de SCA, zonder verdere details te geven.

Door het vastlopen van de Ever Given vorig jaar ontstonden er aan weerszijden lange files van schepen die niet door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee konden. Meer dan 350 schepen moesten wachten, een deel besloot om Afrika heen te varen.