Aandacht voor Unilever aan begin drukke beursweek, Wall Street dicht

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Unilever. Het levensmiddelenconcern heeft eind vorig jaar een poging gedaan om de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK) over te nemen. Verder barst deze week het cijferseizoen los. Op het Damrak blijft het nog relatief rustig met een handelsupdate van chipmachinemaker ASML op woensdag als belangrijkste agendapunt. In de Verenigde Staten hebben beleggers een lang weekend vanwege Martin Luther King Day.

Unilever bevestigde eind vorig jaar een bod te hebben gedaan op de consumententak van GSK. De Britse krant The Times meldde op basis van ingewijden dat het bod van zo’n 50 miljard pond, omgerekend ongeveer 60 miljard euro, werd afgewezen. De bestuursraden van GSK en van farmaceut Pfizer, dat een minderheidsbelang heeft in GSK, vonden het te laag. Persbureau Bloomberg meldt dat Unilever met banken zou hebben gesproken om extra financiering te krijgen om mogelijk met een hoger bod te komen.

De AEX-index koerst af op een licht lager begin van de nieuwe handelsweek. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine minnen te openen. In de Aziatische regio lieten de aandelenmarkten een gemengd beeld zien. In Tokio eindigde de Nikkei met een winst van 0,7 procent.

De graadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus. Beleggers verwerkten het besluit van de Chinese centrale bank om het belangrijkste rentetarief voor het eerst in bijna twee jaar te verlagen. De renteverlaging werd aangekondigd kort voordat bleek dat de economische groei in het laatste kwartaal van 2021 een verdere vertraging liet zien. Met de stap hoopt de centrale bank het economische herstel aan te jagen.

Winkelvastgoedfonds Retail Estates liet in een handelsupdate weten dat de omzet in Nederland in de periode van de lockdown mogelijk de helft lager uitvalt dan normaal. De lagere inkomsten doen volgens het bedrijf echter niets af aan de verwachtingen voor het dividend.

Heineken staat eveneens in de belangstelling. Vakbond FNV heeft een aangekondigde staking bij de bierbrouwer opgeschort tot dinsdag 18 januari 15.00 uur. De vakbond gaat in op een uitnodiging van het concern om het cao-overleg te hervatten. Afgelopen vrijdag werd er voor het eerst in ruim 25 jaar gestaakt bij Heineken.

De euro was 1,1415 dollar waard tegen 1,1420 dollar op vrijdag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 84,33 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 86,40 dollar per vat.