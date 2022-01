China verlaagt rente na groeivertraging in vierde kwartaal

De centrale bank van China heeft maandag voor het eerst in bijna twee jaar het belangrijkste rentetarief verlaagd. Met de stap hoopt de Chinese Volksbank het economisch herstel dat aan kracht verliest door herhaalde virusuitbraken in het land aan te jagen.

De verlaging met 10 basispunten werd aangekondigd kort voordat uit gegevens van de Chinese overheid bleek dat het bruto binnenlands product in het laatste kwartaal van 2021 met 4 procent is gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat was hoger dan de stijging van ruim 3 procent die economen hadden verwacht, maar langzamer dan de groei van 4,9 procent in de voorgaande drie maanden.

In heel 2021 groeide de op één na grootste economie ter wereld met 8,1 procent. Economen hadden gerekend op een groei van 8,4 procent. De groei lag wel ruim boven de doelstelling van de Chinese overheid van meer dan 6 procent.

Een groot deel van de groei vond plaats in de eerste helft van het jaar. In de tweede helft en vooral richting het einde van het jaar worstelde China met een golf van lokale virusuitbraken en een steeds verder inzakkende vastgoedmarkt, veroorzaakt door de schuldproblemen van het Chinese vastgoedconcern Evergrande.

De centrale bank van China verlaagde de rente op eenjarige leningen van 2,95 procent tot 2,85 procent. Het was de eerste verlaging sinds april 2020 tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie. De stap is een duidelijk signaal van de autoriteiten dat de vooruitzichten voor dit jaar onzeker blijven.

Het herstel in de afgelopen maanden werd gedeeltelijk belemmerd door een reeks virusuitbraken, waarbij de autoriteiten de inwoners van miljoenensteden in China opnieuw strikte en ingrijpende beperkingen oplegden, waardoor de vraag van de consument werd geraakt. De groei van de Chinese winkelverkopen in december vertraagde dan ook sterk tot 1,7 procent, van 3,9 procent in november.

De industriële productie nam in december volgens officiële gegevens met 4,3 procent toe. Dat was wel sterker dan verwacht. Over het hele jaar groeide de industriële productie met 9,6 procent.