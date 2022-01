Netbeheerder wil dat regeling zonnepanelen stopt vanwege vol net

De gunstige zogeheten salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen moet sneller worden afgeschaft. Dat vindt netbeheerder Liander, die actief is in grote delen van Nederland. De organisatie zegt dat door deze regeling de vraag naar zonnepanelen zo snel is toegenomen, dat het al volle elektriciteitsnet steeds voller raakt. In plaats van de regeling zouden huishoudens subsidie moeten krijgen voor het kopen van thuisbatterijen, zodat zonne-energie op de plek wordt gebruikt waar deze is opgewekt.

Met de salderingsregeling, die de overheid de komende jaren gaat afbouwen, krijgen huishoudens energie vergoed die zij opwekken, maar niet gebruiken. Deze stroom wordt dan teruggegeven aan het elektriciteitsnet. Maar op steeds meer plekken in het land zit dat net vol, aldus Liander. Gunstiger zou volgens de netbeheerder zijn als huishoudens hun eigen energieoverschot thuis opslaan en dit gebruiken zodra ze dit wel nodig hebben. En voor de aanschaf van de benodigde batterijen van vaak minstens zo’n 5000 euro moet de overheid subsidie geven, is het idee.

Liander zag in zijn werkgebied – de provincies Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland – het aantal zonnepanelen vorig jaar met 33 procent stijgen vergeleken met een jaar eerder. Die toename was vergelijkbaar met eerdere jaren. De verwachting is dat deze stijging nog wel even doorzet, aldus een woordvoerder. Bij Liander heeft ongeveer een op de vijf huishoudens en ondernemers nu zonnepanelen.

Grote zonnedaken en -weiden kwamen er vergeleken met 2020 minder bij. Wel gaven de nieuwe daken en weiden samen meer energie af, waardoor het gemiddelde vermogen per zonnedak hoger kwam te liggen. Liander zegt dat dat vooral komt door het plaatsen van meer panelen op een plek.